Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla Sultan Alparslan İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne töreni, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla renkli anlara sahne oldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi, Sultan Alparslan İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne töreniyle kutlandı.

Törene Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, protokol üyeleri ve çok sayıda veli katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilerin karnelerini dağıtarak başarılarını tebrik etti. Törende öğrencilere hediyeler verilirken, öğretmenlerle sohbet edildi ve ailelerle hatıra fotoğrafları çekildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Eğitim camiamızın tüm fertlerini yürekten tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, geleceğe olan umudumuzun en güzel göstergesidir. Herkese dinlendirici ve keyifli bir yaz tatili diliyorum” dedi.

Tören, öğrencilerin sevinçli anları, velilerin gururu ve öğretmenlerin bir eğitim yılını tamamlamanın mutluluğuyla duygu dolu bir atmosferde sona erdi.