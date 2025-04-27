Antalya'nın Kumluca ilçesinde, eski belediye işhanında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, eski belediye işhanında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, yangının bir klimanın elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay, öğle saatlerinde yaşandı. İşhanında yoğun duman fark eden çevre esnafı durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kumluca İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangının başladığı kat ve çevresi tedbir amaçlı boşaltılırken, işhanında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin kesin tespit için teknik inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin büyümeden söndürülmesi, olası büyük bir felaketin önüne geçti.