Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hekim ve sağlık personeli kadrosu artırıldı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Yapılan düzenlemeyle birçok branşta uzman hekim sayısında artış sağlanırken, sağlık personeli kadrosunda da genişlemeye gidildi.

Verilen bilgilere göre, yapılan değişiklikler kapsamında:

Kardiyoloji uzmanı sayısı 1’den 3’e,

Kalp damar cerrahı kadrosu 0’dan 2’ye,

Çocuk psikiyatrisi branşında 1 uzman,

Dahiliye uzmanı sayısı 5’ten 7’ye,

Üroloji uzmanı 1’den 2’ye,

Ortopedi uzmanı 2’den 3’e,

Acil tıp uzmanı 3’ten 5’e,

Anestezi uzmanı 3’ten 5’e,

Psikiyatri uzmanı 1’den 2’ye,

Fizik tedavi uzmanı 1’den 2’ye,

Kadın doğum uzmanı 1’den 2’ye yükseltildi.

Ayrıca, pratisyen hekim, diş hekimi, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli kadrolarında da artış yapılırken, toplam personel sayısında yaklaşık yüzde 20 oranında büyüme sağlandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra, anjiyografi merkezi için ruhsat alındığı ve 112 Acil Sağlık istasyonlarının artırılması gibi hizmetlerle ilçedeki sağlık altyapısının güçlendirildiği kaydedildi.

AK Parti Kumluca İlçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemelerin bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı. İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kumluca’yı sağlık alanında daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.