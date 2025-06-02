Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamanla yıpranan İzmit Fevziye Camii’nin dış cephesinde onarım ve boya çalışmasını tamamlayarak, güzel bir görünüme kavuşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan ibadethanelerin eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkânlar çerçevesinde karşılayarak, daha güzel ve kullanışlı hale getiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde yer alan tarihi Fevziye Camii’nde kapsamlı bir dış cephe onarım ve boya çalışması gerçekleştirildi.

TARİHİ DOKUSU KORUNDU

Tarihi dokusuna sadık kalınarak yapılan çalışmalar sonucu Fevziye Camii pırıl pırıl bir görünüme kavuşurken, Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla Fevziye Camii’nin cephe tadilat ve boya yenileme işleri, mimari özellikler gözetilerek ve mevcut yapının özgün görünümü korunarak titizlikle gerçekleştirildi. Böylece caminin hem estetik görünüme kavuşturulması sağlandı hem de uzun vadeli dayanıklılığı arttı. Çalışmalar esnasında cemaatin ibadetlerini aksatmadan, rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm önlemler alındı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çevre temizliği ve düzenlemesi ile birlikte yürütülen bakım çalışmaları tamamlanan caminin estetik bir görünüme kavuşturulması vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan ibadethanelerde estetik ve fonksiyonel iyileştirmeler yapmaya devam ederek, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlıyor. Cami derneği ve vatandaşlar, caminin güzel bir görünüme kavuşturulmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.