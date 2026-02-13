Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece saatlerinden itibaren yağışlı ve kuvvetli rüzgar uyarısına karşı teyakkuza geçti. Büyükşehir ekipleri, ana arterlerin açık tutulması ve rögarların tıkanmaması için çalışma yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya il genelinde gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun mesai yaptı.

Ekipler gece saatlerinden itibaren şehrin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi, ASAT, İtfaiye ekipleri ve tüm birimleriyle alarm durumuna geçti.

Belediye ekipleri, olası olumsuzluklara anında müdahale etmek üzere 7/24 teyakkuzda çalıştı.

YOLLARI AÇIK TUTMAK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Büyükşehir ekipleri, ana arterlerde yağmur suyunun birikmemesi, rögarların açık tutulması ve su baskınlarına karşı önlem alınması amacıyla dün gece itibarıyla sahada çalışmalarını sürdürdü.

Özellikle yoğun yağışın yaşandığı bölgelerde yağmur suyu kanallarının temizlenmesi, su birikintilerinin tahliye edilmesi ve muhtemel zararların önlenmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kentte yağışın etkisini gün boyunca sürdürmesi beklenirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halini devam ettiriyor.

ALANYA'DA HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR AÇILDI

Şiddetli yağış Alanya merkez ve kırsalında da hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış, kırsal mahalle yollarında heyelana, taş ve kayaların yolu kapatmasına neden oldu.

Bazı bölgelerde ise yamaçlardan inen sel suları yollarda ulaşımı etkiledi. Teyakkuzda bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, üst üste gelen ihbarlara anında müdahale etti.

Çalışmalar sonucunda heyelan ve göçük olan Dim Alacami, Bucak, Beldibi ve Yalçı mahallesi yolları trafiğe açıldı.