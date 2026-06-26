Kocaeli'de vatandaşların kullanımına sunulan asansörler zaman zaman sorumsuz davranışların hedefi oluyor. Bunun son örneği Gebze Hünkar Üst Geçidi'nde yaşandı. 4 kişilik grubun uygunsuz davranışları güvenlik kameralarına da yansıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla kentin dört bir yanında hizmete sunduğu asansör ve yürüyen merdivenler, zaman zaman sorumsuz davranışların hedefi oluyor.

Bu duruma son örnek, Gebze Hünkar Üst Geçidi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, 4 kişilik grubun üst geçitte bulunan asansörün girişini kapattığı yer aldı.

KAMU MALINA SAHİP ÇIKILMALI

Asansör önünü adeta işgal eden şahısların, yedikleri çekirdeklerin kabuklarını da yere attığı kameralara yansıdı. Vatandaşların kullanımına açık alanı kirleten ve geçişi zorlaştıran bu davranışlar tepki çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle yaşlılar, engelli bireyler, hamileler ve çocuklu ailelerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan asansörler, her gün binlerce vatandaş tarafından kullanılıyor. Bu hizmetlerin amacı dışında kullanılması ve girişlerinin kapatılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi, ortak kullanım alanlarının korunması ve kamu malına sahip çıkılması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.