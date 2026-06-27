Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siyaseti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden, kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. AK Parti, bir Türkiye kitabıdır' dedi.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki değildir.

Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip hiç kimse misafir değildir, öteki değildir. Bilakis ev sahibidir, bu milletin öz evladıdır. Mezhebi, kökeni, düşüncesi, ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes bu ülkenin sahibidir. 86 milyon ortak vatana sahibiz. Hepimiz aynı bayrak altında yaşayan topluluğuz. Ülkede kimse üvey evlat değildir.

Başörtüsü anormal değildir, marjinal değildir, radikal değildir, belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Cahil bazı fosiller çıkıyor başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler güya kadınlara ders veriyor. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Başörtüsü bu toprakların normalidir.

Siyaseti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden, kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur.

AK Parti, bir Türkiye kitabıdır.' dedi.