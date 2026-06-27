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Alt yoldaki çalışmalar sürerken, hemen ardından Asri Mezarlık önündeki köprülü kavşak projemizi başlatıyoruz. Bölgedeki sabah ve akşam yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak bu dev yatırımın Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum.'

Güngör Geçer şunları söyledi: 'D-400 trafiğine nefes aldıracak Farklı Seviyeli Kavşak Projemizde sona yaklaştık. Önümüzdeki hafta başında köprünün üst kısmını trafiğe açarak hizmete sunuyoruz.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, D 400 Karayolu Girne Bulvarı Ege Bağatur Üst Geçidi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sorunlarını azaltan çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. D 400 üzerine inşa edilen farklı seviyeli kavşakların sayısı artıyor.

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