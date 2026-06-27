Adana Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını ve sivrisinekle mücadeleyi kent genelinde sürdürüyor.

ASKİ (İGFA) - ASKİ, Sarıçam Deresi'nde, halk sağlığı açısından ve sivrisinekle mücadelede büyük önem taşıyan temizlik çalışması başlattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve ASKİ yöneticileri, temizlik çalışmaları sürerken inceleme yaptı.

Sarıçam Deresi'nin 10 mahalle ve 106 bin nüfusun yaşadığı yerleşim alanlarının içinden geçtiğini ve sık sık temizlik yapıldığını anlatan Güngör Geçer, derenin temiz tutulmasının halk sağlığı açısından ve sivrisinekle mücadelede önemli olduğunu söyledi. Güngör Geçer, Sarıçam Deresi'nin ve kentin tamamının temiz tutulması konusunda vatandaşların hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Sarıçam Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında dere yatağında biriken çamur, atık ve çöpler temizlenerek kötü koku ve görüntü kirliliğinin giderilmesi, sinek oluşumunun azaltılması ve çevre sağlığının korunması amaçlanıyor. Benzer çalışmalar Adana genelinde birçok noktada yapılıyor.

50 kişilik ekip ve 25 iş makinesiyle sürdürülen çalışma, toplamda 10 mahalle ve yaklaşık 106 bin nüfusu doğrudan ilgilendiriyor. Dere yatağının temizlenmesiyle özellikle yaz aylarında yaşanan çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve ani yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.