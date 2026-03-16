İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Ramazan ayı kapsamında Engelsiz Yaşamevi'nde düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle buluştu.

İftar programında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Ovalıoğlu, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan Ovalıoğlu, toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye önem verdiklerini belirterek, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.