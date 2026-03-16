İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 3-6 dönemindeki çocuklarının zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 17 Ekim 2019'da başlattığı Halk Süt projesi artarak sürüyor. Mart 2026 itibariyle, İstanbul'un çocuklarına 50 milyon litre sağlıklı süt dağıtmış olacak.

İSTANBUL (İGFA) - Silivri Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasına Cumhuriyetin çocuklara verdiği önemi hatırlattı.

İBB'nin çocuklara yönelik sosyal destek çalışmalarının sadece Halk Süt projesiyle sınırlı olmadığını belirten Aslan, beslenme desteği, okullarda ücretsiz sebil uygulamaları, kantin desteği, kıyafet ve kırtasiye yardımları ile Yuvamız İstanbul kreşleri ve eğitim destekleriyle çocukların yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, '50 Milyon Litre Halk Süt Dağıtımı Tanıtım Programı'ndaki konuşmasında 'Size mi kaldı diyorlardı, dile kolay 50 milyon litre süt ulaştırdık. Yaklaşık 5 bin tır demek yani buradan Saraçhane'ye tırları arka arkaya dizseniz bütün o trafiği kapatacak kadar tırla sütleri çocuklarımıza ulaştırdık. 350 bin çocuğumuza ulaştık. Aileleriyle birlikte neredeyse 1 milyon İstanbulluya destek olduk' dedi.

Hatırlaacağı gibi seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'mega projem' dediği Halk Süt desteğini, 17 Ekim 2019'da başlattı. Sosyoekonomik desteğe ihtiyacı olan hanelerin 3-6 dönemindeki çocuklarının zihinsel ve bedensel gelişimlerinin sağlıkla ilerlemesi, en temel haklardan olan süt hakkına erişimleri sağlanmak amacıyla başlatılan Halk Süt desteği, 1 çocuk için ayda 8 litre, 2 ve üzeri çocuk için 16 litre olacak şekilde sunuldu. 2026 Şubat Ayı'na kadar İstanbul'da 348.815 tekil çocuğa, 49.394.060 litre Halk Süt Desteği ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, içinde bulunulan Mart ayı itibariyle 350 binin üzerinde çocuğu daha Halk Süt ile buluşturacak ve toplamda 50 milyon litrenin üzerinde süt dağıtılmış olacak.