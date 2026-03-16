KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Caddesi'ni baştan sona yıkadı. Yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde ilçe genelinde yapılan çalışmalar doğrultusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçenin en yoğun caddelerinde yıkama gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda son olarak Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en işlek caddesinde temizlik çalışması yaptı. Yol süpürme aracı, su tankerleri, konteyner yıkama araçları ve çok sayıda personelle gerçekleştirilen yıkamada, ekipler, caddenin bir ucundan diğer ucuna kadar temizledi.

'7/24 İLÇE SAKİNLERİMİZ İÇİN SAHADAYIZ'

Geçtiğimiz Cumartesi'yi Pazar gününe bağlayan gece yapılan temizlik çalışmasında, ekipler caddeyi baştan sona parıl parıl yaptı. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen program çerçevesinde temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, Çayırova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, '7/24, ilçe sakinlerimiz için sahadayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Fatih Caddesi'nde detaylı yıkama çalışması gerçekleştirdi' denildi.