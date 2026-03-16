Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan'ın bereketini Abdal Meydanı'nda kurulan sahur sofrasında vatandaşlarla birlikte paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sosyal medyadan yaptığı 'Sahurda Abdal Meydanı'nda Buluşuyoruz' paylaşımıyla yüzlerce Bursalı Abdal Meydanı'ndaki tarihi fırının önüne geldi. Gençler tarafından meşalelerle karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşlarla sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra önlüğü giyerek tezgahın başına geçen Başkan Bozbey, meydanı dolduranlara tahanlı pide, börek ve simit ikram etti.

'RAMAZAN AYININ MANEVİ İKLİMİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'

Sahurda meydanı dolduran herkese teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak etkinlikler düzenlediğini dile getirdi. Her gün farklı bir ilçede düzenledikleri iftar programıyla kardeşlik sofrası kurduklarını anlatan Başkan Bozbey, '14 farklı noktada iftara yetişemeyenlere iftariyelikler dağıtıyoruz. Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşıyoruz. Ramazan ayı vesilesiyle tüm savaşların son bulması, insanların ölmemesi için dua ediyoruz. Tüm Bursalıların Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik ediyorum' dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, sahur programının ardından CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ilçe başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.