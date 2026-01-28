Antalya Büyükşehir Belediyesinin geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla 10-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik 7. Dönem İzcilik Eğitim Programı başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin sosyal, fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 7. Dönem İzcilik Eğitim Programı başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayalı programla, izcilik kültürünün yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

TEMEL İZCİLİK EĞİTİMİ VERİLİYOR

Hayvanat Bahçesi'nin yanındaki ormanlık alanda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda izci adayları, temel izcilik bilgileri, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim almaya başladı.

İzciler, kamp boyunca hem kişisel hem ruhsal gelişim sağlayacak, doğayı sevmeyi, korumayı ve doğada yaşam koşullarını uygulamalı öğreniyorlar. Ayrıca eğitimlerde izciliğin temel değerleri olan görevlerini yerine getirme, izcilik türesine uyma, her zaman yardımsever olma gibi konular da izcilere aktarılıyor.