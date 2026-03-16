Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), tıp eğitiminde uygulamalı öğrenmeyi güçlendirmek ve öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla kurulan İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezini düzenlenen törenle hizmete açtı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi tıp eğitiminde uygulamalı öğrenme süreçlerini güçlendirecek önemli bir eğitim altyapısını daha hayata geçirdi.

DEÜ 15 Temmuz Sağlık Yerleşkesinde kurulan İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, öğrencilerin klinik becerilerini güvenli ve gerçekçi simülasyon ortamlarında geliştirmelerini hedeflerken; çağdaş tıp eğitimi anlayışı doğrultusunda uygulamalı öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunacak.

Açılış törenine; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğra Gençpınar ile akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve öğrenciler katıldı.

'NİTELİKLİ HEKİM YETİŞTİRME VİZYONUMUZA GÜÇLÜ KATKI'

Açılış töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, merkezin açılmasının Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin nitelikli hekim yetiştirme vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, 'Modern eğitim altyapısı ile donatılan merkezimiz, öğrencilerimizin klinik becerilerini güvenli ve gerçekçi simülasyon ortamlarında geliştirmelerine olanak sağlayarak nitelikli hekim yetiştirme hedefimize önemli katkı sağlayacak. Tıp eğitiminde uygulamalı öğrenmeyi güçlendirecek bu merkez, 48. Yılını kutlayan fakültemizin vizyonunun önemli bir göstergesi,' dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye'nin sağlık sistemine sunduğu katkılara da değinen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 15 Temmuz Sağlık Yerleşkesini uluslararası ölçekte örnek gösterilen merkezlerden biri haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Rektör Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak sağlık alanında yürütülen bilimsel çalışmalar ve ileri düzey sağlık hizmetleriyle toplum sağlığına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

'SİMÜLASYON TEMELLİ EĞİTİM BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak ise tıp eğitiminde uygulamalı öğrenmenin önemine dikkat çekerek, simülasyon temelli eğitim modelinin öğrencilerin klinik becerilerini geliştirmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Prof. Dr. Serdar Bayrak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Simülasyon temelli eğitim modeli sayesinde öğrencilerimiz, gerçek hasta ortamına geçmeden önce klinik becerilerini güvenli bir ortamda geliştirme fırsatı bulacak. Bu merkez, yalnızca teknik becerilerin değil; ekip çalışması, iletişim ve klinik karar verme süreçlerinin de güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Fakültemizin çağdaş tıp eğitimi anlayışı doğrultusunda önemli bir kazanım olan bu merkez, nitelikli hekim yetiştirme hedefimize güçlü bir destek sunacaktır.'

MODERN EĞİTİM ALTYAPISI

Modern eğitim altyapısıyla donatılan İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi, öğrencilerin klinik becerilerini geliştirebilecekleri gerçekçi simülasyon ortamlarıyla dikkat çekiyor. Merkezde, öğrencilerin hasta güvenliği odaklı eğitim alabilecekleri uygulama alanları bulunurken; ekip çalışması, iletişim ve klinik karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim süreçleri de desteklenecek.

Açılış töreni, kurdele kesiminin ardından merkezin teknik altyapısına ilişkin yapılan incelemeler ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.