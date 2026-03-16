Denizli Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi çölyak hastaları için başlattığı glütensiz gıda paketi desteği başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında, çölyak hastalarının günlük yaşamda en çok ihtiyaç duyduğu glütensiz ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü proje ile hem çölyak hastalarının özel beslenme ihtiyacına destek olunması hem de aile bütçelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bu destek için alınan başvurular titizlikle değerlendirilirken, şartları taşıyan tüm vatandaşlar desteklerden faydalandırıldı.

Yüksek maliyetli glütensiz gıda desteğinden faydalanan çölyak hastaları ve aileleri, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kendilerini yalnız bırakmadığı için duydukları memnuniyeti dile getirdi.



'İHTİYAÇ SAHİBİ HER KESİMİN YANINDAYIZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çölyak hastalarının bir ömür glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olduğunu hatırlatarak, 'Sosyal belediyecilik anlayışımızla dar gelirli ailelerimizin bu yükünü bir nebze de olsun hafifletmek istedik. Başvurular tamamlandı, desteklerimizi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Her bir ailemizin yüzünde oluşan tebessüm, bizim için büyük bir mutluluk oldu. İhtiyaç sahibi her kesimin yanındayız' ifadelerini kullandı.