İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tanzim satış mağazası İZMAR 21'inci mağazasını Çiğli'de açtı. Bayındır Süt Fabrikası'nda üretilen İZMAR markalı taze beyaz peynir açılışın ardından ilk kez satışa sunuldu. Talep doğrultusunda ürün çeşidini iki katına çıkaran İZMAR'ın yeni mağazalarının Bayraklı Osmangazi ve Menemen Asarlık'ta açılması planlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kente kazandırdığı İzmir'in tanzim satış mağazaları İZMAR, 21'inci mağazasını Çiğli'de hizmete açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen ve halkı uygun fiyatlı, güvenilir alışverişle buluşturan İZMAR'ın yeni mağazası Köyiçi Mahallesi, Dere Caddesi üzerinde kapılarını açtı. İZMAR'ın ilçelerine gelmesini heyecanla bekleyen Çiğlililer, açılış anından itibaren mağazaya akın etti. Mağazanın özellikle et ve süt ürünleri reyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Çiğli mağazasının ilk müşterilerinden Pervin Işık ise mağazanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uzun süredir İZMAR'ın gelmesini beklediklerini söyleyen Işık, 'Kızım da sürekli yazıyordu, sonunda geldi. Çok mutluyuz. Et fiyatları kasaplardan daha uygun. Buraya çok güveniyoruz. Süt ürünlerini de her zaman alıyoruz. Fiyatlar çok ekonomik. Çok mutluyuz' dedi.

İZMAR TAZE BEYAZ PEYNİR 120 LİRADAN RAFLARDA

İZMAR'ın yeni mağazasında İZTARIM'ın Bayındır Süt Fabrikası'nda üretilen İZMAR markalı tam yağlı taze beyaz peynir, ilk kez satışa çıktı. Piyasada yarım kilosu 300 liraya kadar çıkan beyaz peynir, 120 liradan vatandaşların beğenisine sunuldu. Tamamen yerli üreticiden alınan sütlerle hazırlanan İZMAR markalı taze kaşar peyniri, tereyağı, yoğurt, UHT süt, ayran ile Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde işlenen et ve et ürünleri, Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri İZMAR raflarında yerini aldı.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ İKİ KATINA ÇIKTI

Bir yandan yeni mağazaları kente kazandırmak için çalışan İZTARIM ekibi, bir yandan da vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliğini açıldığı günden bugüne iki katına çıkardı. Kooperatiflerden temin edilerek İZMAR markasıyla satışa sunulan çay, zeytinyağı ve balın yanı sıra temizlik ürünlerinden gıdaya kadar yüzlerce çeşit ürün, uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırılıyor.