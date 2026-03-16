Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve paylaşma atmosferini sağlık çalışanlarıyla kurulan anlamlı bir sofrada yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen iftar programında hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

SAĞLIK CAMİASIYLA BİRLİKTE

Program öncesinde doktorlara ve sağlık çalışanlarına gül takdim eden Başkan Alemdar, tüm sağlık camiasının bayramını kutladı.

Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Erbağ, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, hastane başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ve duayen hekimler katıldı.

'GÖREVLERİ VİCDAN VE MANEVİYAT SORUMLUĞUDUR'

Sağlık çalışanlarının insan hayatı için üstlendiği kritik göreve dikkat çeken Başkan Alemdar, hekimlerin yalnızca bilimsel değil aynı zamanda manevi açıdan da büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Alemdar, 'İnsan sağlığı için en önemli görevi sağlık çalışanlarımız üstleniyor. Bunu pandemi döneminde ve afet zamanlarında hep birlikte bizzat yaşadık. Bir insanın hayata tutunabilmesi için en çok ihtiyaç duyduğu anda yanında sağlık çalışanlarını görür. Bazen bir hekimin bakışı, yaklaşımı ve kurduğu cümle bile insanın hayata tutunmasına vesile olabilir. Bu nedenle sağlık hizmeti sadece bilimsel değil, aynı zamanda büyük bir vicdan ve maneviyat sorumluluğudur. Vefası, merhameti ve fedakarlığıyla sağlık ordumuz övgüye layıktır' dedi.

'TECRÜBELERİ BİR REHBER'

Alemdar, 'Bu salonda mesleğine yıllarını vermiş kıymetli büyüklerimizle birlikte hekimliğin geleceğini temsil eden genç kardeşlerimizi görmek bizler için çok kıymetli. Geçmişte çok zor şartlarda görev yaparak insanlara umut olan hekimlerimizin tecrübeleri gençlerimize önemli bir rehber olacaktır. Onların fedakârlıklarını dinlemek ve bu tecrübelerden ilham almak, mesleğin geleceği açısından büyük önem taşıyor' diye konuştu.

'SAĞLIK ALANINDA PARMAKLA GÖSTERİLİYORUZ'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 'Ülkemizde hamdolsun şu anda sağlık alanında yeni hastanelerle hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu donanıma rağmen sağlık sektörümüzün en güçlü tarafı, vefakarlığı, merhameti ve fedakarlığıyla sağlık çalışanlarımızdır. Bunu farklı zamanlarda afet dönemlerde yaşadık. Türkiye her sektörde büyüyor ancak sağlık alanında parmakla gösterilen duruma geldik. Sizlerin kıymetinin farkındayız. Allah sizlerden razı olsun. 14 Mart Tıp Bayramı'nız kutlu olsun' dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ise Türkiye'nin sağlık alanında ileri seviyede olduğunu söyleyerek, özverili çalışmaları ile sağlık sistemine güç katan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Programda meslekte uzun süredir çalışan duayen hekimlere ve yılın sağlık çalışanına günün anısına plaket takdim edildi.