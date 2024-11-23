Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Aksu İlçesi Kardeş Kentler Caddesi’nde kazaları önlemek amacıyla başlattığı kurp düzeltme ve altyapı deplase yenileme çalışması tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün Aksu İlçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde kazalara sebebiyet veren yol eğrisinin düzeltilmesiyle ilgili talepleri doğrultusunda harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ekim ayında başladığı çalışmalarda ilk olarak Kardeş Kentler Caddesi üzerindeki kurp kazaları önlemek için düzeltildi. İş makineleri ve ekiplerin hummalı çalışmasıyla cadde üzerindeki kurp, araç ve yaya trafiği açısından güvenli hale getirildi. Alt yapı çalışmaları kapsamında da yağmursuyu ve doğalgaz hattı deplase edildi, içme suyu, kanalizasyon ve internet hatlarının yeni imalatları gerçekleştirildi.

ASFALTLA KAPLANIYOR

Altyapı etabını tamamlayan ekipler ivedi şekilde üstyapı yenileme çalışmasına başladı. Kurbun düzeltildiği yol üzerinde serme ve sıkıştırma altyapısından sonra asfalt serim işlemi yapıldı. Yol üzerinde 4 bin 150 ton asfalt serim işlemi yapılacak. Üstyapı çalışmaları kapsamında daha sonra kaldırım yenileme ve peyzaj çalışmalarına başlanılacak.