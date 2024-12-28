Yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte alarma geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı merkezine 54 km uzakta olan Ovacık Mahallesi’nin kar nedeniyle iki gündür ulaşıma kapalı olan yolunu açtı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışına maruz kalan Elmalı’da vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyor. Yarım metreyi bulan kar nedeniyle iki gündür kapalı olan Elmalı ilçesi Ovacık Mahallesi yolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekiplerince açıldı. Muhtarın çağrısıyla harekete geçen Büyükşehir ekipleri yoğun bir çalışmayla yolu ulaşıma açarak, iki gündür mahallede mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.

VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

Ovacık Mahallesi’nin Elmalı merkeze 54 km uzaklıkta bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Elmalı İlçe Hizmet Müdürü Bilal Kasap, şöyle konuştu: “Yüksek kesimlere 50 cm kar yağışı oldu. 2 gündür yol kapalıydı. Bölge de elektrik de olmadığı için mağduriyet fazlaydı. Muhtarımız bize ulaştı ve mağduriyetlerini dile getirdi. Biz de karla mücadele ekiplerimizle 20 km’lik yol açtık. Vatandaşlarımızla kucaklaştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü hava şartlarında vatandaşlarımızın yanlarında olacağız.”

MUHTAR AK TEŞEKKÜR ETTİ

Elmalı Ovacık Mahalle Muhtarı Osman Ak da yolun kapalı olmasından dolayı Elmalı merkeze gidemediklerini ve ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi. Muhtar Ak, kendi imkanları ile yolu açamayınca Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını belirterek, “2 gündür yolumuz kapalıydı. Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Allah razı olsun Muhittin Başkanımızdan. Ekipler geldi yolumuzu açtılar. Herhangi sorunumuz kalmadı” dedi.

Mahalle sakinlerinden Sıdıka Çetin de yolu açarak mağduriyetlerini gideren Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.