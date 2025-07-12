Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekili seçmek üzere olağanüstü toplandı. Yapılan gizli oylama ile CHP grubunun önerisi ile Büşra Dirgen Özdemir, ilk turda 75 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili olarak seçildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik başkanlığında toplandı. Olağanüstü toplantının açılışında konuşan Çeltik, “Maalesef hiç birimizin aklından bile geçirmediği, hiçbirimizin asla arzu etmediği bir gündem maddesi ile toplanmış bulunmaktayız. Halkımızın sevgisini, saygısını ve güvenini kazanan, devletini, milletini, bayrağını çok seven önemli bir devlet adamı olan başkanımızın demir parmaklıklar arkasında olmasından dolayı bir karar vermek zorunda kaldık. Antalya Valiliğimizin gönderdiği yazıya istinaden bugün toplandık” dedi.

ÖZDEMİR: “TOROSLARIN EVLADI’NIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Çeltik’in konuşmasının ardından gizli oylamaya geçildi. Meclis üyeleri imza karşılığı pusulalarını alarak kabinde oy kullandı. Meclis Divan katiplerinden oluşan tasnif komisyonu tarafından oyların sayılması sonrasında Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Büşra Dirgen Özdemir, ilk turda 75 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Meclis Başkanlığı koltuğunu devralan Başkan Vekili Büşra Özdemir konuşma yaptı. Özdemir, “Bugün bu görevle sizlerin karşısına çıkmak tarif edilmesi hiç de kolay bir durum değil benim için. İç içe geçmiş duygularla, onurla, gururla ama en çok içimde bir sızıyla bu konuşmayı yaptığımı bilmek istiyorum. Torosların Evladının emanetine sahip çıkacak bir Yörük Kızı ve Cunhuriyet kadını olarak buradayım. Başkanımızın siyaset üstü duruşunu ifade eden ‘Herkesin Başkanı’ iradesini aynen yansıtmak üzere karşınızdayım. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin takdiriyle ve özellikle tüm siyasi partilerin gruplarına da destekleri için çok teşekkür ediyorum bu görevde bu güvene layık olabilmek için tüm gücümle çalışacağıma, bu onurlu emaneti taşırken Antalya halkına ve sizlere mahcup olmayacağıma yürekten söz veriyorum” dedi.