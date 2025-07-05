Belediye yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ile ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Adana ve Adıyaman'da belediye üst düzey yöneticilerinden 8 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetin belediyelerde arama yaptığı, belediye başkanları dahil gözaltına alınan 11 kişinin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden birinin yurt dışında olduğu, diğer 3 kişi hakkında yakalama kararı verildiği belirtiliyor.