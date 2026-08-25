Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Ruşanlar Köyü eski muhtarı Hikmet Erlat, fındık fiyatlarına tepki göstererek bahçesindeki fındık ağaçlarını testereyle kesti. O anları paylaşan Erlat, üreticinin mağduriyetine dikkat çekti.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ruşanlar Köyü'nün eski muhtarı Hikmet Erlat, fındık fiyatlarına tepki göstererek bahçesindeki fındık ağaçlarını benzinli testereyle kesti.
O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Erlat, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erlat paylaşımında, 'Üretici çıldırdı. Alsana fındık. Bu çiftçinin hakkını kim yiyorsa haram zıkkım olsun.' ifadelerine yer verdi.
Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.