ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin ulaşım altyapısını güçlendirecek metro projeleri için yapım ihalesi sürecine geçmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilecek hatlar şunlar:

* M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca Uzatma Hattı (9,36 km)

* M5 Kızılay-Dikmen Hattı (15,25 km)

* M6 Çayyolu-Sincan Bağlantı Hattı (12,5 km)

* Dikimevi-Natoyolu Hattı (7,43 km) (temeli atıldı)

EGO Genel Müdürlüğü idaresinde yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam uzunluğu 44 kilometreyi aşan yeni raylı sistem hatlarının projeleri tamamlandı. Bu yatırımlar, Ankara'nın mevcut ve büyüyen yerleşim alanlarını metro ağına bağlarken, ayrıca mevcut hatlar arasında güçlü bağlantılar kurarak ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek.

Projelerin öne çıkan başlıklarından biri, M2 hattının Koru'dan Yaşamkent ve Bağlıca'ya uzatılması. Yaklaşık 9,36 kilometrelik bu hat; Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresini doğrudan metro ağına bağlayarak bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.