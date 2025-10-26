Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Başkentlileri kültür ve sanatla buluşturma amacıyla sürdürdüğü 'Mahallede Tiyatro Var!' projesi Keçiören'de gerçekleşen performansın ardından bu kez Beypazarı'nda 'perde' dedi.

ANKARA (İGFA) - ABB Şehir Tiyatroları oyuncularından eğitim alan Beypazarı Aile Yaşam Merkezi tiyatro ekibi, Aziz Nesin'in öykülerinden derlenen 'Hoş Geldin Azizim' adlı oyunla ilk kez seyirciyi selamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başlattığı 'Mahallede Tiyatro Var!' projesiyle, Başkent'te yaşayan yeni yetenekleri sahneyle ve seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

ABB'nin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiği kültür ve sanatı mahallelere taşıyan projesi bu kez Beypazarı'nda seyirciyle buluştu. Daha önce Keçiören'de sahnelenen oyunun ardından, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi tiyatro ekibi sahne alarak ilk kez seyirci karşısına çıktı.

PROJE ÜCRETSİZ OLARAK OYUNCULARLA SEYİRCİLERİ BULUŞTURUYOR

Beypazarı Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde yeni yetenekleri seyirciyle buluşturan ve Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap'ın da seyirciler arasında yer aldığı projede, Neşe Karataş Erdil tarafından usta yazar Aziz Nesin'in öykülerinden uyarlanan 'Hoş Geldin Azizim' adlı oyun seyircilerin beğenisine sunuldu.

Ücretsiz olarak seyirciyle buluşan ve Celal Murat Usanmaz'ın yönetmenliğiyle sahnelenen oyunun sanat direktörlüğünü Ali Sağ, müziklerini ise Kemal Günüç üstlendi.

HEDEF TÜM İLÇELERDEKİ YENİ YETENEKLERE ULAŞMAK

'Mahallede Tiyatro Var!' projesi kapsamında Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi oyuncularını ve Beypazarı Aile Yaşam Merkezi oyuncularını seyirciyle bir araya getiren ve tam not alan performansların ardından, ABB Şehir Tiyatroları bir sonraki hedef olarak ise, Başkent'in tüm ilçe ve mahallelerindeki yeni yeteneklere sahne tozu deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.