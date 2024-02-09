Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Farika Kitaplı Kahve-2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi'nde gençlerle buluştu.

Gaziosmanpaşa’da Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Kura Çekim Töreni'ne katılan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, program öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Farika Kitaplı Kahve-2’yi ziyaret etti. Murat Kurum’a ziyareti sırasında Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti. Başkan Usta ile birlikte kütüphanede incelemelerde bulunan Kurum, ders çalışan ve sınavlara hazırlanan gençlere başarılar diledi.

“SİZLER İÇİN BÖYLE MEKANLARIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Gençlerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Kurum, “İnşallah sizlerle birlikte hem Gaziosmanpaşa’mızı hem de İstanbul’umuzu geleceğe hazırlayacağız. Sizlere eğitim hayatınız sürecinde başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Eminiz ki en güzelini, en iyisini başaracaksınız. Biz de sizler için böyle mekanların sayısını artıracağız ve hem işinizi kurabileceğiniz hem de geleceğe güvenle bakacağınız adımları atmak istiyoruz” diye konuştu.