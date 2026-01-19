Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalli kültürü ve mahalle dayanışmasını yaşatmak amacıyla Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde inşa edilen yeni Dostlar Konağı, hizmete açıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Sincan'daki Dostlar Konağı'nı ziyareti sırasında dile getirdiği, 'Daha geniş ve konforlu bir mekânı hak ediyorlar' sözü, hayat buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde inşa edilen yeni Dostlar Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce Sincan'da faaliyet gösteren merkez, yeni binasında daha geniş ve konforlu alanlarıyla Başkentli gençleri ağırlamaya başladı.

Ankara Dostlar Konağı Mahalli Kültür Derneği Başkanı Serdar Doğan ise önceki mekânın imkânlarının yetersiz olduğunu belirterek, 'Böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Eski yerimiz yaklaşık 100 kişiyi ancak alabiliyordu. Sayın Mansur Başkan 2024 yılında eski yerimize geldi, hâlimizi gördü ve bizleri kırmadı. Bu şekilde büyük, güzel ve konforlu alan imkânını bizlere sundu' diye konuştu.

GENÇLERE VE MAHALLE DAYANIŞMASINA KATKI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılında Sincan'daki Dostlar Konağı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya gelmiş, mekânın mevcut hâliyle ihtiyaçları karşılamadığını ifade etmişti.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı'nda genç hemşehrilerimizle bir araya geldik. Daha konforlu ve geniş bir mekânı hak ediyorlar' ifadelerini kullanmıştı. Hemen ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yeni ve modern bir Dostlar Konağı inşa etmek için çalışmaları başlatmıştı.

705 METREKARE ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde hizmete açılan yeni tesisin, özellikle gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlaması, aynı zamanda mahalle dayanışmasını güçlendiren bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Toplam 705 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni Dostlar Konağı'nda; 300 metrekarelik oyun salonu, 115 metrekarelik restoran, 120 metrekarelik açık oturma alanı ile 170 metrekarelik idari ve teknik alanlar yer alıyor.