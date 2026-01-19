Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün etkisini gösteren kar yağışına karşı ilçenin yüksek kesimlerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da ekiplerin, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Dün geceden bu yana etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışına karşı teyakkuza geçen Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca yollarda tuzlama yaparak, gündüz saatlerinde ulaşımda aksama olmaması adına çalışma yaptı.

Bununla birlikte Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde ilçe genelinde artan kar yağışlarının akabinde hemen sahaya çıkarak, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kentin yüksek kesimleri olan Şekerpınar, Cumhuriyet Mahallesi, Akse Mahallesi, Emek ve İnönü Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7/24 esasında 3 vardiya olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması ve yaya güvenliğini sağlamak adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarının gün boyunca devam edeceği belirtildi.