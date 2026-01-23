Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te toplu ulaşımı daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir hâle getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan yeni otobüslerle birlikte; EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs sayısı ise 1938'e yükselirken 2019 yılından beri alınan toplam yeni otobüs sayısı 508 oldu.

Başkentlilere konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü filosunu genişletmeye devam ediyor.

2019 YILINDAN BERİ ALINAN TOPLAM YENİ OTOBÜS SAYISI 508 OLDU

Kendi işlettiği raylı ve lastik tekerlekli taşıtlar ile her gün milyonlarca Ankaralıya hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü; 12 metre uzunluğunda, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, kamera güvenlik ve yolcu bilgilendirme sistemlerine sahip 8 adet yeni otobüs alımı yaparak Başkentlilerin hizmetine sundu.

Otobüsler üzerindeki Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk resimleri ile dikkat çekiyor.

'YENİLENEREK HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

EGO 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Süleyman Çakır, Başkent'e yeni toplu taşıma araçları kazandırmaya devam edeceklerini belirterek şu bilgileri verdi:

'12 metre uzunluğunda, alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun, kamera güvenlik ve yolcu bilgilendirme sistemlerine sahip şu an için 8 adet yeni otobüs alımı gerçekleştirilerek Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Yeni alınan otobüslerle birlikte hizmet veren otobüs sayısı 1938 adede yükseldi. Daha da gelişerek ve yenilenerek Başkentlilere hizmet vermeye devam edeceğiz.'