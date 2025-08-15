TÜİK Ankara bölge müdürlüğünden alınan verilere göre Ankara’da Temmuz ayında 12 bin 491 konut satıldı. İşte ilçe düzeyinde konut satışları ve analizler...ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Temmuz 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 adede ulaştı. Ankara’da ise geçtiğimiz yılın aynı ayında 11 bin 364 konut satılmışken, bu yıl 12 bin 491 konut satıldı. Buna göre Ankara’da satışlar yüzde 10 oranında arttı

2025 satma yılı olarak devam ediyor

Gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR TÜİK verilerini şu şekilde analiz etti;

Ankara’da satılan konutların türlerine baktığımızda; İpotekli ve ilk el satış: 442, İpotekli ve ikinci el satış: 1.910 olurken, diğer konut türlerinde birinci el satış 2.754 olurken, ikinci el satış: 7.385 olarak gerçekleşti.

Sıfır konutlarda satışlar durgun olurken, ikinci elde cazip fiyat avantajlarının etkisiyle ve yapılan büyük indirimler ile satışlar canlılığını koruyor

Konut satışlarını artıran en önemli etkenlerden birisi ise takaslı satışların çok fazla olması. Bu türden satışlarda tapuda 2 hatta 3 işlem birden gerçekleşiyor

Yatırım için alınan konutların hızla elden çıkarıldığı bu süreç 2026 yılının Şubat ayına kadar devam edecek. O tarihten sonra ise emlak vergilerinde 10 kat ve daha üstünde gerçekleşen artışları görecek olan mülk sahipleri, gayrimenkullerini hızlı bir şekilde elden çıkartmaya çalışacaklar

Önümüzdeki süreçte doğru fiyatlandırılmış ve ilan siteleri dışında alternatif pazarlama kanallarıyla satışa sunulan konutlar rakiplerinden daha önce satılacak.

Ankara Temmuz 2025 İlçe düzeyinde konut satış sayıları

Akyurt: 213

Altındağ: 974

Beypazarı: 63

Elmadağ: 66

Etimesgut: 1007

Gölbaşı: 637

Güdül: 69

Haymana: 27

Kahramankazan: 164

Keçiören: 1690

Kızılcahamam: 80

Mamak: 1635

Polatlı: 320

Pursaklar: 368

Sincan: 1446

Yenimahalle: 1364

Çankaya: 1874

Çubuk: 435

Şereflikoçhisar: 62