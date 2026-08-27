Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde kent merkezine uzak 13 mahalleyi birbirine bağlayan yaklaşık 45 kilometrelik güzergâhta bakım ve onarım ile emisyonlu sathi kaplama çalışması yapıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ederken, kırsal bölgelerde ihtiyaç duyulan güzergâhlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesinde 13 mahalleyi birbirine bağlayan 45 kilometrelik yolda emisyonlu sathi kaplama çalışması yapıyor.

Demirci'nin geniş yerleşim yapısı içerisinde özellikle kırsal mahalleler arasındaki ulaşımda önemli bir işlev gören güzergâhta yürütülen çalışmalarla, zaman içerisinde bozulan yolun ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor. Ekipler öncelikle ihtiyaç olunan noktalarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Ardından emisyonlu sathi kaplama uygulamasına geçiliyor.

13 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 45 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH

Yaklaşık 45 kilometrelik yol ağı, Demirci'nin birbirinden uzak kırsal mahallelerini birbirine bağlamasının yanı sıra bölgedeki vatandaşların ilçe merkezi ve diğer yerleşim noktalarına ulaşımında da önemli bir güzergâh olarak kullanılıyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle günlük ulaşımın yanı sıra tarımsal faaliyetler nedeniyle kullanılan yollarda daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanması amaçlanıyor.

Kuzeyir Mahalle Muhtarı Arif Çimen, 'Kış sezonunda yollarımızın bozuk olmasından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya dilekçe yazdık, bizzat görüştük. Biz maalesef Manisa'nın en son ilçesinin en son köylerinden biriyiz. Ama sağ olsun Besim Başkanımız bizi kırmadı, yollarımız asfaltlanıyor. Başta Besim Başkanımız olmak üzere büyük bir özveri ile çalışan ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.