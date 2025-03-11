Bursa Serbest Mimarlar Derneği’nin (Bursa SMD), mimarlık fakültesi öğrencilerinin öğrenim sürecine katkı sağlamak ve nitelikli tasarım ürünlerini ortaya koyma gayretlerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği ulusal düzeydeki öğrenci mimari fikir proje yarışması sonuçlandı. Dereceye girenleri açıklayan jüri, raporunu ise 14 Mart'ta ilan edecek.BURSA (İGFA) -Türkiye ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katıldığı ‘Mimarlık Pavyonu’ konulu öğrenci mimari fikir proje yarışmasında ödüle layık görülen ilk 3 proje ile birlikte üç eşdeğer proje mansiyona, beş proje de satın almaya değer görüldü.

Türkiye genelinde 30 üniversiteden yarışmaya katılan 46 projenin 3’ü şartname gereklerini yerine getirmemiş olması nedeniyle yarışma dışı bırakıldı.

Ödül grubunun belirlenmesinin ardından Jüri tarafından yapılan ‘özgünlük değerlendirmesi’ sırasında, ödül alan projelerden biri, yarışma sonuçlanmadan önce katılımcının sosyal medya hesabında yayınlandığı; bir diğeri ise farklı bir yarışma projesine olan aşırı benzerliği nedeniyle yarışma dışı bırakıldı.

Yarışma sonuçlarını, UDE Mimarlık-Bursa SMD Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Can Şimşek, IKI+I Mimarlık-Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mimar Deniz Dokgöz, FREA Mimarlık Mimar Emre Şavural, Mimar Eylem Pala Uluğ, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mimar Funda Uz ve Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mimar Levent Arıdağ’ın görev aldığı Jüriye başkanlık yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mimar Özgür Ediz açıkladı.

Yarışma sonuçlarına göre, Trakya Üniversitesi’nden Helin Gündem, Ayça Özer, Ahmet Sevgi, Resa Kuksi ve Yusuf Emir Erkoca’nın projesi birinci, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Ayberk Aydın’ın projesi ikinci, Trakya Üniversitesi’nden Halit Akman, Ece Kabaağaç, Melike Adem Shaban ve Veli Tırın’ın projesi de üçüncü oldu.

Yarışmanın sonuçlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Bursa SMD Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Can Şimşek, “Mimarlık Pavyonu konulu ulusal düzeydeki ilk yarışmamızda, derneğimizin kuruluş amacına uygun olarak kamusal mekânda mimarlık mesleğine dair toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa SMD Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Can Şimşek, birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL, 3 adet eşdeğer mansiyona 10 bin TL, satın alma ödülü veya ödülleri için de 20 bin TL ile birlikte toplamda 150 bin TL ödül verileceğini, yarışmayla ilgili kolokyum ve ödül töreni tarihinin, jüri raporu ile birlikte 14 Mart Cuma günü ilan edileceğini söyledi.