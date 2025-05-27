Ankara Keçiören Belediyesi eğitim çalışmaları kapsamında belediye personeline yönelik Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen sunumda hayatın içerisinde karşılaşılan birçok dolandırıcılık yöntemine ve internet dünyasına dair bazı bilgiler katılımcılara aktarıldı. İnternet ortamının iyi yönlerinin dışında dikkat edilmediği takdirde bir de kötü yönleri olduğunun hatırlatıldığı eğitimde yaşanılan sorunlar, özellikle internet ve sosyal medya konusunda ki bilinçsiz tüketimin doğurabileceği sıkıntılar ve alınabilecek önlemlere yer verildi.

SİBER DÜNYANIN SUNDUĞU RİSKLER DE VAR

Sanal dünyanın yanlış kullanımıyla ortaya çıkan yapay zekanın kötüye kullanımı, internet alışverişi ve bankacılığı dolandırıcılıkları, yasal olmayan siteler gibi birçok mağduriyet yaşanıyor. Dolandırıcıların sık başvurduğu bu yöntemlerden dolayı mağduriyet yaşanmaması ve veri güvenliğinin sağlanması için sanal kart kullanımı, internet sayfalarının uzantılarını dikkatli gözden geçirmenin ve banka ATM’lerinde şifre gizliliğine dikkat etmenin önemi ele alındı. Ayrıca küçük yaşlarda çocukların internete kontrolsüz erişim sağlamasıyla özellikle sosyal medya aracılığıyla maruz kaldıkları zorbalığa dikkat çekilirken, çocuk ve gençlerin daha bilinçli kullanıcılar olabilmeleri için yapılması gerekenlere de yer verildi.