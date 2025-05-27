Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırıkkale'de düzenlenen "İngilizce ve Türk Kültürü" programına katıldı.ANKARA (İGFA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanan Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programdaöğrenciler, İngilizce ve Türkçe olarak çeşitli gösteriler sundu, şarkı ve ilahiler seslendirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katıldığı gösterilere ilgi yoğun oldu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, yaptığı konuşmada Bakanlık olarak özellikle çocukların yabancı dil öğrenirken dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerileini almalarını arzu ettiklerini söyledi.

Programa katılan öğrencilerin bu becerileri çok güzel bir şekilde sergilediklerine dikkati çeken Yılmaz, "Ortaokul düzeyinde bir yabancı dil öğrenmek ve en önemlisi de 'Bir yabancı dili öğrenemiyorum.' gibi algıyı yıkmak kolay değil. Ülkemizde yıllardır yabancı dil öğretiminde arzu ettiğimiz noktada olmadığımızı görüyoruz. Son dönemlerde öncelikle ana dilimiz Türkçenin daha güzel öğretilmesi ve kültürel değerlerimizi çocuklarımıza müfredatın içinde beceri temelli olarak bilginin kazandırılması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bakanımızın öncülüğünde bu anlamda önemli adımlar atıldı." diye konuştu.

Hem önceki dönemlerde hem de şu anda yabancı dille ilgili çalışmalar yapıldığını anlatan Yılmaz, Yabancı Dil Platformu'nun hazırlanarak çocukların dijital mecralarda bir yabancı dili 4 temel beceri üzerinden öğrenmesi ve çeşitli etkinliklerle göstermesini önemsediklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırıkkale temasları kapsamında ayrıca Kırıkkale Valiliğini de ziyaret ederek Vali Mehmet Makas'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.