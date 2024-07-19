TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Haziran'da Ankara’da 6 bin 866 konut satıldı. İşte ilçe düzeyinde konut satışları ve analizler...ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında azalarak 79 bin 313 olurken Ankara’da 6 bin 866 konut satıldı. Geçen yılın ayını ayında Başkent’te 7 bin 325 konut satılmıştı

Ankara’da konut fiyatlarının ve satış oranlarının dolar bazında 1 yıldır gerilediğini belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR TÜİK verilerini şu şekilde analiz etti;

Enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikası, TL mevduatı getirisinin cazip olması ve konut kredi faizlerinin oldukça yüksek olması konut satışlarını etkiliyor. Piyasada alış ve satış canlı ve isteki ancak temel sorun ilanlardaki fiyatların yüksek görülmesi. Bize göre satılmış konutlar ile ilanlardaki fiyatlar arasında yüzde 30 oranında fark var

DOĞRU FİYATLANDIRILMIŞ KONUTLAR SATILIYOR

Ankara’da konut satışlarında düşüş eğilimi devam edecek ancak bu gibi dalgalı dönemlerde doğru fiyatlandırmanın önemi hiç olmadığı kadar arttı. Yanlış fiyatlandırılmış gayrimenkuller, rakip gayrimenkullerin daha hızlı satılmasına dolaylı destek veriyor. Satıcılara ve alıcılara önerimiz ilan sitelerinde yayınlanan fahiş fiyatlı ilanlardan ziyade satılabilecek doğru fiyat için konusunun uzmanlarında destek almalarında uzun vadede sonsuz faydalar görmekteyiz

Ankara’da Haziran 2024 tarihinde satışlar

İpotekli Satış ve 1. (İlk Satış) 212

İpotekli Satış ve 2. (İkinci El Satış) 823

Diğer Satış ve 1. (İlk Satış) 1507

Diğer Satış ve 2. (İkinci El Satış) 4324

Ankara Haziran 2024 İlçe düzeyinde konut satışları

Akyurt: 93

Altındağ: 471

Ayaş: 28

Beypazarı: 59

Elmadağ: 38

Etimesgut: 605

Gölbaşı: 327

Güdül: 34

Haymana: 29

Kahramankazan: 71

Keçiören: 1018

Kızılcahamam : 65

Mamak: 801

Polatlı: 144

Pursaklar: 170

Sincan: 799

Yenimahalle: 749

Çankaya: 1191

Çubuk: 161

Şereflikoçhisar: 47