TÜİK Ankara bölge müdürlüğünden alınan verilere göre Ankara’da 11 aydır süren konut satışlarındaki düşüş devam etti. Mayıs 20224 verilerine göre Ankara’da 9 bin 861 konut satıldıANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında azalarak 110 bin 588 olurken Ankara’da 9 bin 861 konut satıldı. Geçen yılın ayını ayında Başkent’te 11 bin 196 konut satılmıştı. Verilere göre Ankara’da geçen yıla göre konut satışları yüzde 20 civarında düşüş gerçekleşti

Ankara’da konut fiyatlarının ve satış oranlarının 11 aydır gerilediğini belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR TÜİK verilerini şu şekilde analiz etti;

Hükümetin uyguladığı sıkı para politikası, kredilerin oldukça yüksek olması, TL mevduatı getirisinin cazip olması ve konut fiyatlarının piyasa gerçeklerinden kopuk olması nedeniyle satışlar düşmeye devam etti. Piyasada satılan konutların ilanlarda görünen fiyatların çok daha altında olduğunu görüyoruz

GAYRİMENKUL’DEKİ DÖNÜŞÜM TEMMUZ AYINDA BAŞLAYACAK

Satıcıları ve alıcıları yanıltan en önemli faktör piyasa gerçeklerinden kopuk sahte ve fahiş fiyatlı ilanların hala yayınlanabiliyor olmasıdır. Piyasa yapısını bozucu ilan girişi yapan şahıslar Temmuz ayından sonra Gelir İdaresi Başkanlığının takibine alınırken, emlak ofisleri de mülk sahiplerinin SMS ile doğruladığı ilanları yayınlayabilecek. Sahte ve suni ilanlara ağır cezalar gelecek ve bundan ilan siteleri de sorumlu olacak

Piyasanın yapısını bozan ve fiyatların suni olarak yüksek görülmesi algısını oluşturan ilan siteleri kontrol altına alındıktan sonra tüm kategorilerdeki gayrimenkullerin fiyatları oldukça sert düşecek

Gayrimenkul yatırım aracı olmaktan çıkıyor

Maliye Bakanlığının hazırladığı yeni vergi paketine göre gayrimenkul satışlarındaki vergilendirme rayiç bedel üzerinden değil ‘değerleme raporu’ndaki fiyat üzerinden yapılacak. Kademeli emlak vergisi ve tapu harçlarının da artması sonrası gayrimenkul alanlar veya satanlar için vergi yükü artacak. Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra gayrimenkul yatırım enstrümanı olmaktan bütünüyle çıkacak

Satıcıların ve alıcıların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise satmadan veya almadan önce doğru fiyatlandırma ve alım-satım sürecinin doğru yürütülmesi için konusunun uzmanlarından destek almalarında uzun vadede sonsuz faydalar görüyoruz

ANKARA MAYIS 2024 İLÇE DÜZEYİNDE KONUT SATIŞLARI

Akyurt: 107

Altındağ: 719

Ayaş: 28

Beypazarı: 58

Elmadağ: 38

Etimesgut: 943

Gölbaşı: 580

Güdül: 41

Haymana: 29

Kahramankazan: 75

Keçiören: 1419

Kızılcahamam : 98

Mamak: 1085

Polatlı: 243

Pursaklar: 252

Sincan: 1118

Yenimahalle: 1069

Çankaya: 1652

Çubuk: 232

Şereflikoçhisar: 49