Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATA Çiftliği'nde deneme üretimi yapılan karabuğdayın ilk hasadını gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı ATA Çiftliği'nde deneme üretimi yapılan karabuğdayın (greçka) ilk hasadını gerçekleştirdi.

Glütensiz yapısıyla öne çıkan ve arıcılık açısından önemli bir nektar kaynağı olan karabuğdayın, 2027 yılında sözleşmeli üretim modeliyle Ankara'da yaygınlaştırılması ve üreticilere yeni bir gelir kapısı oluşturması hedefleniyor.

HEM GLÜTENSİZ GIDA HEM ARICILIĞA DESTEK

Uzun süre çiçekli kalan karabuğday, arılar için önemli bir besin kaynağı olmasının yanı sıra glütensiz un üretiminde de kullanılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATA Çiftliği'nde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma İstasyonu ile birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında karabuğdayın bal verimine etkisini ve Anadolu arısı kolonilerinin gelişimine katkısını araştırıyor. Böylece hem arıcılığın desteklenmesi hem de Ankara balına katma değer kazandırılması hedefleniyor.

ARICILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU'NDA GREÇKA BALI ÜRETİLDİ

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, ATA Çiftliği'nde tarım ürünlerine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, 'ATA Çiftliği'nde üretim yaptığımız özel ürünlerimizden bir tanesi greçka. Halk arasında karabuğday diye geçiyor. Bu ürün uzun süre çiçekte kalıyor. Önemli bir arı bitkisi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, ATA Çiftliği'ndeki Arıcılık Araştırma İstasyonu'nda greçka balı da ürettik, aynı zamanda greçkadan glütensiz un elde ediyoruz. Bu ürünü Ankara'da yaygınlaştırıp, Halk Ekmek üzerinden alımını sağlatıp, glütensiz ürün gamını genişletmek istiyoruz' dedi.

UYSAL: '2027 KARABUĞDAYDA DÖNÜŞÜM YILI OLACAK'

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal da bahar ayında deneme ekimi yapılan karabuğdayın ilk hasadının gerçekleştirildiğini belirterek, 2027 yılında Ankara genelinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda üretimin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Çubuk Yazır Ürün İşleme Tesisi'nde kurulacak yeni tesisle karabuğdayın işlenerek una dönüştürüleceğini ifade eden Uysal, Karabuğdayın Ankara için önemli bir alternatif tarım ürünü olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

'Bu da yılbaşından önce kurulacak. Yani 2027 yılı içinde çiftçilerimize sözleşmeli tarımla ektirdiğimiz glütensiz karabuğdayın hasadını yaptırıp orada una çevirdikten sonra tüketimini sağlayacağız. Oldukça yüksek protein miktarına sahip bir ürünümüz. Kalp dostu, şekeri destekleyen bir ürün. Ankara'da, Polatlı'da yaptığımız çalışmalarda kanola bitkisini çiftçilerimize alıştırdık. Bugün itibarıyla 40 bin dönümlük alanda kanola ekiliyor. Balâ, Haymana, Polatlı ve Çubuk bölgesinde Karabuğdayımız da alternatif ürünlerimizden olacak. Yüksek bölgelerde yetişen bir ürün. yetiştirilmesine önderlik yapacağız. Burada elde edilen tohumlarımızı eletip tohumluk hale getirdikten sonra ücretsiz bir şekilde üreticilerimize vereceğiz. Sıvı gübresini ücretsiz vereceğiz. 2027 yılının bizim için karabuğdayda bir dönüşüm yılı olmasını bekliyoruz.'