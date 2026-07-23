Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin eserleri 'Sanatın Binbir Hâli' adı altında Başkentlilerle buluştu. Birbirinden farklı el sanatlarına ait eserlerin yer aldığı sergide; 20 kadının ortak emeğiyle hazırlanan '20 Kadın, Bir Bayrak' projesi de beğeniye sunuldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmalarına devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin Eğitmen Dilek Yücel Sarıkavak rehberliğinde hazırladığı eserlerden oluşan 'Sanatın Binbir Hâli', Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde Başkentlilerle buluştu.

20 KADININ EMEĞİYLE HAZIRLANAN TÜRK BAYRAĞI TAMAMLANDI

Sergide; kağıt rölyef, çini, sculpture painting, one stroke, cam mozaik, taş mozaik, dekoratif boyama, epoksi çalışmaları, rattan sepet örücülüğü, soyut tablo yapımı ve İran işi halı tasarımı gibi birçok farklı alanda hazırlanan eserler yer aldı.

'20 Kadın, Bir Bayrak' projesi de büyük ilgi gördü. Çubuk Kadınlar Lokali kursiyerlerinin yaklaşık bir ay süren çalışmalarıyla hazırladığı üç boyutlu Türk bayrağı mozaiğinin ay-yıldız bölümündeki son mozaik taşı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Hande Kaya tarafından yerine yerleştirildi.