Ankara'da polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 580 kişi yakalandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinde düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan arama kaydı olan 580 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valiliğin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 09 - 15 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 215, ifadeye yönelik aranan 315 şahıs olmak üzere toplam 580 kişi yakalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.