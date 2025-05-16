15-16 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da ilk kez Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalları tarafından düzenlenen “Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu”, iki gün boyunca çocuk sağlığı alanında görev yapan hemşireleri bir araya getirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Hemşirelik Haftası kapsamında Kritik Alanlarda Güçlü Dokunuş: Hemşireliğin Gücü” temalı organize edilen sempozyum, “Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Sempozyumun açış konuşmaları, sempozyum başkanları Gülden Çölkuşu ve Uzm. Hem. Rabia Arslan Çakmak, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşiresi Uzm. Hem. Özlem Öztürk, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi, Çocuk Yoğun Bakım BD Başkanı veTürk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil BD Başkanı, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Tekşam, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan tarafından ve son olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın video görselinde yer alan mesajı ile gerçekleştirildi.

Sempozyumda, çocuk acil ve yoğun bakım hemşireliği alanının dinamik yapısı ve bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin karşılaştığı güncel sorunlar, gelişmeler ve uygulamalar ele alındı. Çocuk sağlığının, bir toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğu vurgulanırken, özellikle kritik bakım süreçlerinde hemşirelerin yalnızca bilgi ve becerileriyle değil, aynı zamanda sabır ve özverileriyle de hayatlara dokunduğu ifade edildi

Program kapsamında 15 ayrı oturumda, alanında uzman 30 konuşmacı bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Sempozyuma Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sağlık profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 11 ilden 120 katılımcı, mesleki bilgi alışverişinde bulunma ve dayanışmayı güçlendirme fırsatı yakaladı.

Sempozyumun, hemşirelik mesleğine gönül vermiş sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmesine, mesleki dayanışmanın artmasına ve bakım kalitesinin daha da ileriye taşınmasına katkı sunması hedeflendi.