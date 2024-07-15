Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bağımsızlığımıza ve demokrasiye olan inancımıza yönelik hain FETÖ terör örgütünce gerçekleştirilen darbe girişimine karşı milletimizin 15 Temmuz 2016’da sergilediği direnişin, ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bin yıldır bu topraklarda vatanı ve devleti için canını hiçe sayan, tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen aziz milletimizin bu destanının nesilden nesile aktarılacağını kaydeden Yılmaz, millet olarak bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet değerlerimiz ve ideallerimiz için hedeflerimize yürümeye kararlı olduklarını belirtti.

Yılmaz’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana her türlü plan ve saldırıyla Demokrasimize darbe vurup, demokratik süreci kesintiye uğratmak isteyen zümreler, asil Türk Milletinin hür iradesiyle her dönem tarihin çöplüğüne gönderilmiştir.

Nitekim 15 Temmuz 2016'da da halkın iradesine vurulmak istenen darbe, konulmak istenen ambargo, yine halkın direnci ve iradesiyle bir daha yaşanmamak üzere geri püskürtüldü...

Halka rağmen halk adına yapıldığı kaydedilen bütün dayatmalar gibi demokrasi de kendini yok etmek isteyenlere izin vermez, tarihin çöplüğüne gönderir.

Bu ülke topraklarının vatan kılınması adına mücadele ederek, bağımsızlık ve demokrasi uğruna yaşamlarını hiçe sayan bütün gazilerimizi saygıyla selamlarken, hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhları şad mekanları cennet olsun.

Bilinsin ki;

Geçmişte olduğu gibi, merdivenaltı düşüncelerle toplumun birliğine, bütünlüğüne kasteden, milli değerleri ve vatanı yeterli görmeyip, kendi menfaatlerini topluma dayatan bütün yapılara karşı durmayı sürdüreceğiz...

Bundan 101 yıl önce emperyalizmin bütün saldırıları karşısında, dik ve kararlı duruşlarla, bağımsızlık ateşini yakarak Çağdaş, Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere emanet eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.