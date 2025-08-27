Ankara Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserlerinin ikincisi Yayla Mahallesi’nde bulunan Ahmet Mergen Parkı’nda büyük bir katılımla gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türk Halk Müziği Sanatçıları Cankat Erdoğan, Ersin Perçin ve Yiğit Deniz Ekinci’nin sahne aldığı konser, coşkulu anlara sahne oldu. Birbirinden güzel türküler eşliğinde halay çeken vatandaşlar doyasıya eğlenerek stres attı.

BAŞKAN ÖZARSLAN: KEÇİÖREN’İ SANATIN, BİLİMİN VE KÜLTÜRÜN BULUŞMA NOKTASI YAPACAĞIZ

İlçede düzenlenen yaz konserlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Bizim hedefimiz sadece konser düzenlemek değil; Keçiören’i sanatın, bilimin, kültürün ve sporun buluşma noktası yapmak. İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızın bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yaz konserlerimize yoğun ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyor, herkesi etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum.” dedi.

YAZ KONSERLERİNİN ÜÇÜNCÜ ADRESİ ADNAN MENDERES MAHALLESİ

Keçiören Belediyesi’nin yaz konserleri 27 Ağustos Çarşamba günü Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Mehmet Çakıroğlu Parkı’nda sürecek. Etkinlikte sahne alacak sanatçılar ise Ersin Perçin, Yiğit Deniz Ekinci ve Aysu Ulupınar olacak. Saat 19.00’da başlayacak konser, hem komşuluk bağlarını güçlendirecek hem de Keçiörenlilere müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşatacak.