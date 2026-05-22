Keçiören Belediyesi, personelin mesleki bilgi ve kurumsal yetkinliğini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Keçiören Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 'Taşınır Mal Mevzuatı Ve Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi' konularını içeren eğitim programı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Bağımsız Denetçi Ahmet Arslan tarafından gerçekleştirilen eğitime birim müdürleri ile taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinden sorumlu personel katıldı.

Gerçekleştirilen eğitim programında taşınır uygulamaları ve işleyiş süreçleri kapsamlı biçimde değerlendirilirken; taşınır işlemlerinin kamu kurumları açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. Program kapsamında, Bağımsız Denetçi Ahmet Arslan tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği'ne ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde; taşınır mal yönetmeliğinin amacı, envanter takip sistemi, kayıt süreçleri ve denetim mekanizmaları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ile sorumlulukları ele alınarak, taşınır mal yönetiminde birimler arası koordinasyonun ve etkin iletişimin önemi vurgulandı.

Özellikle taşınır sirkülasyonunun yoğun olduğu birimlerde, işlemlerin dikkatli ve düzenli yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekilen eğitimde; malzemelerin bilinçli şekilde zarar görmesi veya kaybolması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Programda ayrıca zimmet süreçleri, güncellenen mevzuat hükümleri ve ilerleyen dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.