MEB tarafından hazırlanan 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu dijital platformlarda yayınlandı. İlk kez 18 Mart 2026'da sahnelenen eser, 604 kişilik kadrosuyla Çanakkale Cephesi'ndeki mücadeleyi ve Millî Mücadele ruhunu izleyiciye aktarıyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu, dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.

Dev kadroyla sahneye taşınan eser, ilk kez 18 Mart 2026'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki anma programında sahnelendi.

Prof. Dr. Yusuf Tekin'in senaryo ve tarih danışmanlığını yaptığı, Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Bora Severcan'ın üstlendiği oyunda Çanakkale Cephesi'nde verilen mücadele, 25 Nisan 1915'te başlayan kara muharebelerinden 10 Ağustos 1915 tarihindeki Anafartalar Zaferi'ne uzanan süreç içinde izleyiciye aktarılıyor.

604 kişilik kadroyla hazırlanan 'Şüheda 1915'te usta tiyatro sanatçılarının yanı sıra öğretmenler, oyunculuk, koro ve orkestra da olmak üzere sahne önü ve sahne arkasındaki tüm süreçlerde yer alıyor.

Oyunun tamamına EBA platformu ile EBA YouTube kanalı üzerinden erişilebiliyor.

https://youtu.be/F9Ht3N1Tq7s

