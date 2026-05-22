Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi kazanan 'Climate Champions' projesiyle dikkat çeken İngilizce Öğretmeni Seher Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'ın eğitim çıtası, uluslararası arenada elde edilen prestijli başarılar ve yenilikçi projelerle yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keşan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) İngilizce Öğretmeni ve Edirne FCL Elçisi Seher Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i makamında ziyaret ederek yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Demir, 9 farklı ülkeden 18 seçkin öğretmenin ortaklığıyla yürütülen 'Climate Champions: Literacy for a Sustainable Future' (İklim Şampiyonları: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Okuryazarlık) projesinin detaylarını paylaştı.

Hem yerel düzeyde Ulusal Kalite Etiketi hem de uluslararası düzeyde Avrupa Kalite Etiketi (European Quality Label) almaya hak kazanan proje; CLIL metodolojisi (İçerik ve Dil Entegreli Öğrenme) ve FCL uygulamalarıyla öğrencilerin sürdürülebilirlik bilincini yabancı dil eğitimiyle harmanlıyor.

BURSA'DAKİ KONFERANSTA KEŞAN İMZASI

Başarılı eğitimci, akademik kulvarda da ilçeyi gururlandırdı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen 3rd International Postgraduate Conference on English Language Teaching (PGELT2026) konferansına katılan Seher Demir, burada sunduğu bilimsel bildirisiyle hem Keşan'ı hem de Türkiye'yi uluslararası dil eğitimi platformunda başarıyla temsil etti.

MÜDÜR KEMİK'TEN GÖNÜLDEN TEBRİK

Yenilikçi eğitim yaklaşımlarıyla öğrencilerin ufkunu açan Seher Demir'i makamında ağırlayan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, elde edilen uluslararası başarıların Keşan eğitim ailesi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Öğretmen Demir'i vizyoner çalışmalarından dolayı tebrik eden İlçe Müdürü Kemik, kendisine bir teşekkür belgesi takdim ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.