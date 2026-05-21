SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, öğrencilerin olası acil durumlara karşı bilinçlenmesi amacıyla Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine ilk yardım eğitimi verdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramanın önemi, havayolu tıkanması ve heimlich manevrası, suda boğulma ve temel yaşam desteği konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi.

Eğitimlere uygulamalı olarak katılan Emir Furkan Özen,'İlk yardım yapabilmek gerçekten çok önemli.Burada aldığımız eğitimler sayesinde artık günlük hayatta karşımıza çıkacak olumsuzluklara karşı daha bilinçliyiz. Burada öğrendiklerimiz çok değerli şeylerdi. Büyükşehir Belediyemizin ilk yardım ekibine çok teşekkür ederiz' dedi.

Öğrencilerden Medine Şahintürk ise,'İlk yardım kolay bir şey değilmiş yani göründüğü kadar kolay bir şey değilmiş. Buradaki ilk yardım ekiplerine de çok teşekkür ederiz. Burada bize bunları öğretmiş oldular.Vakti geldiğinde böyle bir şeyle karşılaşırsak ne yapmamız gerektiğini öğrenmiş oldum. Bu da bizim için faydalı oldu' diye konuştu. 'İlk Yardım Hayat Kurtarır' mottosuyla gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda okulda acil durumlarda kullanılmak üzere ilkyardım seti ve ilkyardım dolabı hediye edildi.