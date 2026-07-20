Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren KEDEM Kurs Merkezlerinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler, elde ettikleri başarılarla ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

ANKARA (İGFA) - Yıl boyunca akademik destek, deneme sınavları, birebir rehberlik ve motivasyon çalışmalarıyla sınava hazırlanan öğrenciler, gösterdikleri performansla nitelikli liselerin kapısını araladı.

KEDEM Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerden yüzde 0,1 ile yüzde 10'luk başarı dilimine giren çok sayıda öğrenci, fen liseleri ve nitelikli Anadolu liseleri başta olmak üzere istedikleri okulları tercih edebilecek başarıya ulaştı.

Eğitim süreci boyunca öğrencileri yalnız bırakmayan Keçiören Belediyesi, sınav sonrasında da tercih danışmanlığı hizmetiyle gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.

EĞİTİMDEN TERCİHE KADAR KESİNTİSİZ DESTEK

Keçiören Belediyesi, öğrencilerin yalnızca sınava hazırlanma sürecinde değil, tercih döneminde de doğru karar verebilmeleri için uzman rehber öğretmenler eşliğinde danışmanlık hizmeti sunuyor.

Öğrencilerin ilgi alanları, hedefleri ve başarı sıralamaları doğrultusunda yapılan yönlendirmelerle en doğru tercihlerin yapılması amaçlanıyor.

Akademik başarının yanı sıra planlı çalışma alışkanlığı kazandıran KEDEM Kurs Merkezleri, öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine yönelik rehberlik çalışmalarıyla da eğitim sürecine katkı sağladı.

Keçiören Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini sürdürerek öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

'EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Eğitime destek konusunda belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Yıl boyunca kurs merkezlerimizde çalışan, alın teri döken her bir öğrencimizi tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimizin doğru tercihlerle hayallerine ulaşmalarına katkı sunmak için ekiplerimiz bu süreçte büyük bir gayretle çalışıyor. Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin eğitimlerini desteklemeye, onlara yol göstermeye, onların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Belediyenin sunduğu hizmetlerden memnun kalan öğrenciler ve veliler, bu önemli süreçlerde kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti.