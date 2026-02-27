Ankara Keçiören Belediyesi'ne bağlı Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi'nde düzenlenen geleneksel masal anlatımı etkinliği, iki gün boyunca miniklerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Uluslararası ödüllü masal anlatıcısı ve 'Şair Anne' olarak tanınan Sultan Serdar Doksöz, şiirsel üslubuyla çocukların hayal dünyasına dokundu. Etkinlikte, babaannesinden dinleyerek hafızasında yer eden ve kuşaktan kuşağa aktarılan 'Ayağına Diken Batan Serçe' masalını çocuklarla paylaştı.

Masallarında saygı, sevgi, vefa ve değerlerin önemini vurgulayan Doksöz, şiirsel anlatımıyla çocukların duygu dünyasına hitap etti.

Etkinlik boyunca öğrenciler hem eğlendi hem de kültürel değerleri masallar aracılığıyla öğrenme fırsatı buldu. Masal anlatımı sayesinde öğrenciler, geleneksel sözlü anlatım kültürünü yakından tanıma fırsatı da buldu.

GELENEKTEN GELECEĞE GÜÇLÜ BİR KÜLTÜREL KÖPRÜ

Masal anlatımının ardından öğrenciler, Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi'ni gezerek müzenin zengin içeriklerini yerinde inceleme imkânı elde etti.

Müze gezisi kapsamında çocuklar; Türk mitolojisi, Anadolu medeniyetleri, geleneksel el sanatları ve uluslararası çocuk resimlerinden oluşan bölümleri gezerek farklı kültür ve sanat alanları hakkında bilgi edindi.

Minikler, hem geçmiş uygarlıkların izlerini keşfetti hem de dünyanın farklı ülkelerinden çocukların sanat eserlerini görme fırsatı yakaladı.

İki gün süren etkinlik, geleneksel masalların kültürel aktarımda önemli bir rol üstlendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Masal anlatımı ve müze gezisiyle desteklenen program, çocukların sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken, geçmişten gelen değerlerin geleceğe taşınmasına da katkı sağladı.