Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan aşevi, ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan aşevi, ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Her gün 3 çeşit yemek hazırlanan aşevinden bugün 600 haneye düzenli olarak sıcak yemek ulaştırılırken, barınma imkanı bulunmayan 236 ilçe sakinine de yemek desteği sağlanıyor.

Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler, diyetisyen tarafından oluşturulan beslenme listeleri doğrultusunda planlanıyor. Menülerin hazırlanırken protein, karbonhidrat ve lif başta olmak üzere temel besin öğeleri arasındaki dengenin gözetilmesine, öğünlerin yeterli ve dengeli beslenmeye katkı sunmasına dikkat ediliyor.

Aşevi tarafından 2019 yılından bu yana 2 bin 928 hanede yaşayan 4 bin 872 bireye sıcak yemek ulaştırılırken, barınma imkanı bulunmayan ilçe sakinlerine yönelik yemek desteği de toplam 2 bin 321 bireye ulaştı. Bunun yanı sıra eğitim-öğretim dönemlerinde öğrencilere yönelik sunulan beslenme desteğinden de 532 öğrenci yararlanıyor.