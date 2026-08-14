İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki; ilçenin merkezi konumundaki Kazım Dirik ve Erzene mahalleleri'nde yürütülen kapsamlı yol, kaldırım düzenleme ve altyapı çalışmalarını yerinde denetledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçe sakinlerine daha konforlu, güvenli ve estetik bir yaşam alanı sunmak amacıyla merkez mahallelerde yürüttüğü üstyapı hamlesine tüm hızıyla devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki; Kazım Dirik Mahallesi 296/1 Sokak ile Erzene Mahallesi 24 ve 26 Sokak'taki çalışmaları belediye bürokratlarıyla birlikte yerinde inceledi. Başkan Eşki, inceleme turları sırasında mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla da bir araya gelerek talepleri dinledi.

SANAYİ ALANLARINDAN MODERN YAŞAM ALANLARINA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm projeleriyle yeni binaların yükseldiği ve nüfus yoğunluğunun arttığı Kazım Dirik Mahallesi 296/1 Sokak'ta açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Eşki, bölgenin geçmişteki endüstriyel yapısından modern bir yerleşim alanına evrildiğini vurguladı. Başkan Eşki, şunları söyledi:

'Daha önce fabrika ve depo alanı olarak kullanılan, zamanla kentsel dönüşüme girerek yeni binaların yükseldiği bu bölgede ortaya çıkan yol, otopark ve peyzaj ihtiyacını hızla karşılamaya başladık. Yollarla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yakın zamanda netleşen alanlarda otopark çizgilerini çekeceğiz ve çevre planlamasına geçeceğiz. Arkamızda gördüğünüz alanlar başta olmak üzere, birçok noktayı yeşil alana ve peyzaj alanına çevireceğiz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve imar planları doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa bir bir hayata geçirip Bornovalıların hizmetine sunacağız.'

FİNİŞER KULLANDI, ASFALT SERİMİ YAPTI

Başkan Eşki'nin bir sonraki durağı, kentsel dönüşümün yoğun olarak hissedildiği ve yeni yaşam alanlarının kurulduğu Erzene Mahallesi 24 ve 26 sokaklar oldu. Erzene Mahallesi'nde yükselen yeni binaların çevresindeki yol ve kaldırım standartlarını da estetik bir görünüme kavuşturduklarını ifade eden Eşki, ilçenin merkez mahallesinde yürütülen ve 36 Sokak'ın da tamamen asfaltlanacağı bu çalışmalarla Bornova'nın vitrinini yenilediklerini dile getirdi. Asfalt finişerinin üzerini çıkıp asfalt serimi gerçekleştiren Başkan Eşki, yazın en sıcak günlerinde özveriyle çalışan personele teşekkür etti.

ESNAF VE VATANDAŞTAN TAM NOT

İncelemeler sırasında sokaktaki vatandaşlar ve esnafla da sohbet eden Başkan Ömer Eşki, belediyenin projelerini mahalle sakinlerine anlattı. Kentsel dönüşümle birlikte artan altyapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarının Bornova Belediyesi tarafından hızlıca çözülmesinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri, yürütülen hummalı çalışmalar için Başkan Eşki ve ekibine teşekkür etti.